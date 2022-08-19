В Приморье на авторов сатирического шоу завели дело из-за полицейской формы

В Приморском крае на авторов сатирического шоу составили административный протокол за съемку актёров в форме полиции и использование служебного полицейского автомобиля в кадре, сообщил редакции Сибирь.Реалии продюсер Андрей Клочков.

Главный герой - вымышленный чиновник Виталий Наливкин - в последнем ролике спасает жителей Владивостока, в том числе полицейских, от жары при помощи шланга с водой.

На съёмочную команду ютьюб-канала BARAKudа составили протокол по административной статье "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов". В последнем ролике комедийного сериала Наливкин спасает около двух десятков жителей Владивостока от жары, поливая их из шланга водой. В середине ролика вымышленный чиновник таким же способом "спасает" двух полицейских, которые жалуются на неработающий кондиционер в служебной машине.

"Актёров, насколько я понял, собираются оштрафовать за ношение формы на съёмках, а нас, организаторов съемки, за "имитацию служебной машины" для ролика", - пояснил Клочков.