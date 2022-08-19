В Приморье на авторов сатирического шоу завели дело из-за полицейской формы

В Приморском крае на авторов сатирического шоу составили административный протокол за съемку актёров в форме полиции и использование служебного полицейского автомобиля в кадре, сообщил редакции Сибирь.Реалии продюсер Андрей Клочков.
Главный герой - вымышленный чиновник Виталий Наливкин - в последнем ролике спасает жителей Владивостока, в том числе полицейских, от жары при помощи шланга с водой.
На съёмочную команду ютьюб-канала BARAKudа составили протокол по административной статье "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов". В последнем ролике комедийного сериала Наливкин спасает около двух десятков жителей Владивостока от жары, поливая их из шланга водой. В середине ролика вымышленный чиновник таким же способом "спасает" двух полицейских, которые жалуются на неработающий кондиционер в служебной машине.
"Актёров, насколько я понял, собираются оштрафовать за ношение формы на съёмках, а нас, организаторов съемки, за "имитацию служебной машины" для ролика", - пояснил Клочков.
- Сатирический сериал про вымышленного чиновника Виталия Наливкина выходит на ютьюб-канале BARAKuda. По сюжету Наливкин боролся с лесными пожарами, вонью от канализации, коронавирусом и участвовал в разоблачении коррумпированного подполковника МВД. В апреле после долгого перерыва авторы выпустили ролик, в котором Наливкин топит яхту бывшего подполковника Андрейченко, рассказывая также о попавшем под санкции Запада олигархе Алексей Мордашове, который укрыл свою яхту за 300 млн долларов во Владивостоке.
- После выхода сюжета о "сносе памятника" исполнителя роли Наливкина Андрея Неретина арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. 21 сентября 2021 года Неретин был задержан на два дня. Суд обвинил его в неуважении к обществу, поскольку он якобы матерился в общественном месте. В итоге актёр был оштрафован на 500 рублей.
- В сентября 2021 года суд арестовал актрису шоу, участвовавшую в пародии на пресс-секретаря МВД, Ирину Волк, Ларису Кривоносову на 10 суток. Первоначально сообщалось, что ее признали виновной в незаконном ношении формы сотрудника полиции, однако позже в МВД пояснили, что речь об уклонении от административного надзора. В октябре ей присудили три месяца колонии общего режима.
- В 2021 году на создателя сатирического интернет-сериала про Наливкина Андрея Клочкова и двух членов съёмочной группы завели уголовное дело о хулиганстве с применением взрывных устройств. Им грозит до 8 лет за "съемку с гранатомётом", которая "нанесла ущерб" на пустыре. Клочков уверяет, что гранатомёт ненастоящий, а безопасность съемок подтвердили в МЧС.
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