В Приморье нашли застреленным замначальника морского училища

Во Владивостоке замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища полковник Вадим Бойко обнаружен застреленным. Местные СМИ сообщают, что он покончил с собой. Телеграм-канал "База" утверждает, что из кабинета Бойко, отвечавшего, помимо прочего, за работу с мобилизованными, утром 16 ноября были слышны пять выстрелов - что не вполне соответствует версии о самоубийстве.

Газета "Дальневосточные ведомости" утверждает, что полковник "пустил себе пулю в висок". По словам редактора "Общественного телевидения Приморья" Владимир Ощенко, версию о самоубийстве ему подтвердили в пресс-службе Тихоокеанского флота и другие источники.

Как пишет "База" - со ссылкой на не названных по именам сослуживцев Бойко - на теле полковника были обнаружены "многочисленные огнестрельные раны в грудь". Дежурный, как утверждается, услышал стрельбу и прибежал в кабинет, где увидел тело Бойко. Возле тела якобы были найдены пять гильз и четыре пистолета Макарова. "Получается, полковник выстрелил себе в грудь пять раз", — пишет "База". Официального комментария правоохранительных органов нет.

Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.