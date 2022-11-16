В Приморье нашли застреленным замначальника морского училища

Во Владивостоке замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища полковник Вадим Бойко обнаружен застреленным. Местные СМИ сообщают, что он покончил с собой. Телеграм-канал "База" утверждает, что из кабинета Бойко, отвечавшего, помимо прочего, за работу с мобилизованными, утром 16 ноября были слышны пять выстрелов - что не вполне соответствует версии о самоубийстве.
Газета "Дальневосточные ведомости" утверждает, что полковник "пустил себе пулю в висок". По словам редактора "Общественного телевидения Приморья" Владимир Ощенко, версию о самоубийстве ему подтвердили в пресс-службе Тихоокеанского флота и другие источники.
Как пишет "База" - со ссылкой на не названных по именам сослуживцев Бойко - на теле полковника были обнаружены "многочисленные огнестрельные раны в грудь". Дежурный, как утверждается, услышал стрельбу и прибежал в кабинет, где увидел тело Бойко. Возле тела якобы были найдены пять гильз и четыре пистолета Макарова. "Получается, полковник выстрелил себе в грудь пять раз", — пишет "База". Официального комментария правоохранительных органов нет.
Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.
- В ноябре бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота пожаловались губернатору Приморья Олегу Кожемяко на большие потери, которые подразделение несет в боях на юге Донецкой области. Авторы обращения рассказали, что из-за непродуманных решений командования потеряли 300 человек за четыре дня наступления.
- Губернатор сначала заявил, что сообщения о потерях могут оказаться "вбросом со стороны украинцев", а затем – что количество потерь "преувеличено". Жалобы военных при этом подтвердили родственники и друзья морпехов, - пишет Сибирь.Реалии.
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