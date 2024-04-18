В Приморье "отказника" заковали в наручники и отправили на фронт

В Приморье 48-летнего мобилизованного Евгения Лескова, отказавшегося ехать на войну в Украину, насильно отправили на фронт.

Лескова заковали в наручники и посадили в автобус на территории военной части № 24776 в Уссурийске, после чего увезли в аэропорт. Соответствующее видео опубликовал в четверг телеграм-канал ASTRA.

Супруга Лескова Виктория рассказала журналистам, что муж даже "был согласен на тюремный срок" - только бы не ехать воевать. По её же словам, неделю назад у военнослужащего случился гипертонический криз.

Издание Сибирь.Реалии отмечает, что Евгений Лесков - один из 27 мобилизованных "отказников" из военной части № 16871, расположенной в посёлке городского типа Сибирцево Приморского края. 15 апреля их перевезли в Уссурийск и заперли там в казарме по личному распоряжению заместителя командующего 5-й общевойсковой армией полковника Игоря Черненко. У них отобрали все документы и поместили под охрану военной полиции.