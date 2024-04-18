В Приморье "отказника" заковали в наручники и отправили на фронт

В Приморье 48-летнего мобилизованного Евгения Лескова, отказавшегося ехать на войну в Украину, насильно отправили на фронт.
Лескова заковали в наручники и посадили в автобус на территории военной части № 24776 в Уссурийске, после чего увезли в аэропорт. Соответствующее видео опубликовал в четверг телеграм-канал ASTRA.
Супруга Лескова Виктория рассказала журналистам, что муж даже "был согласен на тюремный срок" - только бы не ехать воевать. По её же словам, неделю назад у военнослужащего случился гипертонический криз.
Издание Сибирь.Реалии отмечает, что Евгений Лесков - один из 27 мобилизованных "отказников" из военной части № 16871, расположенной в посёлке городского типа Сибирцево Приморского края. 15 апреля их перевезли в Уссурийск и заперли там в казарме по личному распоряжению заместителя командующего 5-й общевойсковой армией полковника Игоря Черненко. У них отобрали все документы и поместили под охрану военной полиции.
- Ранее родственники мобилизованных из военной части 16871 пожаловались журналистам на то, что их близких, написавших отказы от участия в боевых действиях, собираются отправить на украинский фронт против их воли. Поимённый список, которым располагает редакция издания ASTRA, содержит 43 фамилии, однако общее число удерживаемых в Сибирцево составляет 92 человека.
- В конце марта стало известно, что российские власти планируют начать массовый набор в армию для усиления группировки, воюющей в Украине, и возможного окружения Харькова. Об этом изданию "Вёрстка" рассказали четыре источника, близкие к администрации президента и Минобороны. По их словам, в рамках возможной новой волны мобилизации могут призвать до 300 тысяч человек.
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