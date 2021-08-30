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В Приморье отремонтируют дорогу, по которой должен проехать Путин

В Приморском крае власти планируют за два дня отремонтировать дорогу, по которой должен проехать во время своего визита президент России Владимир Путин. До его поездки на ней ремонтировались только отдельные участки. Об этом сообщает издание “Новости Владивостока”.

Издание отмечает, что до ремонта на некоторых участках трассы асфальт просел и изогнулся "волнами", на нем были трещины и небольшие ямы. Минтранс Приморья уже предупредил о затруднениях движения транспорта на месте ремонта 30 и 31 августа и попросил жителей выбирать альтернативный маршрут.

Начало визита Путина запланировано на 1 сентября. Он примет участие в экономическом форуме на острове Русский, запланированном на 2-4 сентября. Сейчас на трассе работают три бригады, асфальт укладывают большими отрезками. Одновременно другие рабочие убирают мусор на обочинах.

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