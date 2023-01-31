В Приморье родственники обратились к Путину из-за вшей у мобилизованных

Жены и матери мобилизованных жителей Уссурийска Приморского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобами на условия службы их родных. Они рассказали о том, что у солдат завелись вши и чесоточные клещи, а обмундирование пришло в негодность. При этом добиться помощи от губернатора Олега Кожемяко авторы обращения не смогли. Видео опубликовал портал Newsbox24.tv.

В видеозаписи участвуют 10 женщин, одна из них зачитала обращение к Путину. В нем говориться, что родственниц мобилизованных 394 и 143 полков на местном уровне "их никто не слышит", а в телеграм-канале губернатора блокируют.

По словам жительниц, их родственники попали на передовую в Украине в начале октября и находятся там без замены. У них также нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у них завелись вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается из-за чего обострились хронические заболевания. Также не оказывается "гуманитарная помощь", обмундирование пришло в негодность, а новое не доставляется.

Жительницы просят Путина предоставить мобилизованным замену на фронте, чтобы они могли приехать в отпуск. Newsbox24.tv отмечает, что родственницы мобилизованных регулярно получают по 190 тысяч рублей довольствия, но жалуются, что большую часть этих средств они тратят на содержание своих мужей на фронте, потому что они там фактически на самообеспечении.