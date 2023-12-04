На начальницу колонии, где обрили заключенных, возбудили дело

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении начальницы женской исправительной колонии №10 Оксаны Грицковой. Её обвиняют по статье о превышении должностных полномочий. Грицкова отстранена от работы. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на бывшего члена ОНК края Дениса Дженжера.

В конце сентября стало известно, что заключенных колонии насильно обрили под предлогом педикулеза. Сообщается, что их также несколько дней травили креолином – ядом для обработки сельскохозяйственных помещений. Всего обрили около 50 человек.

Позже отсутствие эпидемии педикулеза подтвердили не только в прокуратуре, медсанчасти УФСИН, но и руководство ИК-10.

После жалобы заключенных правозащитникам начальник колонии полковник внутренней службы Оксана Грицкова, угрожая и оскорбляя, в том числе по национальному признаку, заставила пострадавших подписать документ о том, что они якобы склонны к суициду, после чего осужденных женщин поставили на профучет.

Дженжера уточнил, что на Грицкову жаловались в течение нескольких лет.