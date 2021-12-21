В Приморье запретили спектакль по пьесе Шукшина "До третьих петухов"

Власти Приморья запретили показ спектакля Приморского краевого театра кукол "До третьих петухов" по пьесе Василия Шукшина. Об этом Сибирь.Реалии рассказала директор театра Александра Понкратенко.

По её словам, спектакль после премьеры запретила заместитель председателя правительства, министр культуры Приморского края Елена Бронникова. Причины запрета неизвестны. Директор театра добавила, что встреча с чиновницей была назначена накануне, но не состоялась.

В министерстве культуры края изданию "Подъём" заявили, что не понимают ажиотажа вокруг отмены показа постановки. "У нас очень много спектаклей, которые отменяются, а тут такой интерес, не совсем понятно, с чего бы это. Репертуары меняются. Это комментировать не имеет никакого смысла. Просто такой ажиотаж! Если бы там аншлаг был на премьере и такой живой интерес у публики, было бы ещё понятно", – заявили в министерстве.

Премьера спектакля "До третьих петухов" прошла в минувшие выходные. По сюжету сатирической сказки главный герой Иван-дурак пытается получить справку, что он не дурак.

Понкратенко пояснила, что изменений в пьесу в театре не вносили, лишь немного сократили под стандартное время кукольного спектакля. Спектакль маркирован для зрителей категории "18+".