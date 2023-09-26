Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Приморье около 50 женщин-заключённых избили и обрили наголо

Около пятидесяти женщин-заключённых, отбывающих наказания в исправительной колонии № 10 в селе Горное Михайловского района Приморья, были насильно обриты наголо под предлогом борьбы с педикулезом, сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на членов региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По данным ОНК, насилие над заключёнными совершалось 15 и 16 сентября. Тех женщин, кто отказывался бриться, избивали сотрудники ФСИН. Тех же, кто позже написал жалобы, начальник колонии Оксана Грицкова заставила подписать документ о том, что они якобы склонны к суициду, после чего женщин поставили на профучёт. Со слов родственников заключённых, теперь они опасаются за свою жизнь.

Как утверждает член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Суханов, признаков педикулеза в колонии правозащитники не обнаружили. "Зато зафиксированы следы насилия на телах пострадавших", - добавил он.

Начальник колонии Грицкова в официальном ответе на запрос ОНК подтвердила, что эпидемии педикулеза в исправительном учреждении не было, однако, по её словам, "имели место единичные случаи обнаружения, и для недопущения распространения заражения на всю колонию девушкам было предложено остричь волосы под ноль, на что они добровольно согласились".

Форум

ВСУ нанесли удар по Севастополю
Embed
ВСУ нанесли удар по Севастополю

No media source currently available

0:00 0:18:58 0:00

ВСУ нанесли удар по Севастополю

Один военный пропал без вести

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG