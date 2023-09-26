В Приморье около 50 женщин-заключённых избили и обрили наголо

Около пятидесяти женщин-заключённых, отбывающих наказания в исправительной колонии № 10 в селе Горное Михайловского района Приморья, были насильно обриты наголо под предлогом борьбы с педикулезом, сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на членов региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По данным ОНК, насилие над заключёнными совершалось 15 и 16 сентября. Тех женщин, кто отказывался бриться, избивали сотрудники ФСИН. Тех же, кто позже написал жалобы, начальник колонии Оксана Грицкова заставила подписать документ о том, что они якобы склонны к суициду, после чего женщин поставили на профучёт. Со слов родственников заключённых, теперь они опасаются за свою жизнь.

Как утверждает член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Суханов, признаков педикулеза в колонии правозащитники не обнаружили. "Зато зафиксированы следы насилия на телах пострадавших", - добавил он.

Начальник колонии Грицкова в официальном ответе на запрос ОНК подтвердила, что эпидемии педикулеза в исправительном учреждении не было, однако, по её словам, "имели место единичные случаи обнаружения, и для недопущения распространения заражения на всю колонию девушкам было предложено остричь волосы под ноль, на что они добровольно согласились".