В промышленной зоне Ельца после атаки дронов начался пожар

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о пожаре в промышленной зоне Ельца после падения беспилотников. По его словам, возгорание локализовали, никто не пострадал.

Согласно анализу телеграм-канала Astra, горит АО "Энергия" – крупнейший в России завод по производству химических источников тока. Кадры очевидцев, по данным издания, сняты примерно в 900 метрах от предприятия. Об атаке на завод также сообщили украинские мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+.

Украинская армия уже атаковала этот завод в мае и июле 2025 года. После удара в мае Артамонов сообщил, что в результате "падения БПЛА и пожара, который возник в промышленной зоне Ельца, пострадали восемь человек".

Завод "Энергия", в частности, выпускает аккумуляторы и батареи для беспилотников, а также литий-ионные элементы, используемые в системах связи и радиоэлектронной борьбы.