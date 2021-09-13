В протоку Оби в Новосибирской области попали нефтепродукты

Спасатели в Колыванском районе Новосибирской области ликвидируют разлив нефтепродуктов вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби. Площадь нефтяного пятна – около 100 квадратных метров. Угрозы загрязнения реки нет. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По предварительным данным, разлив мог произойти из баржи, которая находится на утилизации. Спасатели оградили район проведения работ боновыми сооружениями.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.