В Пскове дети с автоматами выступили на митинге за Путина и войну

Псковские профсоюзы провели в Новоржеве митинг в поддержку российской армии и президента и "за мир без нацизма". Это произошло после того, как на главу района составили протокол по делу о "дискредитации армии".

На акции дети в военной форме и с автоматами в руках продемонстрировали строевые движения, - сообщает Север.Реалии.



Перед выступлением юнармейцев из Пскова председатель регионального профсоюзного движения Игорь Иванов сказал речь в поддержку войны. Он заявил, что "мы все поддерживаем спецоперацию" и "детей, которые хотели выразить свои чувства и свою поддержку, и которым хотели помешать силы, настроенные на разрушение нашей страны и нашего общества".



Издание "Псковская губерния" предполагает, что под "силами" Иванов имел ввиду главу Новоржевского района Софью Пугачеву. Она — первый оппозиционный кандидат (представитель партии "Яблоко"), занявший пост главы муниципалитета в этом районе.

В июне 2022 года Пугачева запретила детям украшать Дом культуры ко Дню России символами так называемой "военной спецоперации" - буквами Z и V.

Местные депутаты подали на Пугачеву жалобу в прокуратуру. Один из них — Николай Соколов — назвал решение главы муниципалитета "выстрелом в спину российским военнослужащим".

24 июня в администрации Новоржевского района прошли обыски, во время которых были изъяты служебный ноутбук Пугачевой и ее личный мобильный телефон. Возбуждено административное дело о "дискредитации" армии.