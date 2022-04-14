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В Пскове по обвинению в дискредитации армии РФ задержан Лев Шлосберг 

В Пскове сотрудниками Центра по противодействию экстремизму задержан глава местного отделения партии "Яблоко", оппозиционный политик Лев Шлосберг, сообщают Север.Реалии. Вместе с ним задержан активист Николай Глушков. Оба в данный момент находятся в отделе полиции. По данным СМИ, им вменяют "дискредитацию" действий вооружённых сил РФ.

Ранее у главы регионального "Яблока" прошли обыски по делу о клевете на губернатора Псковской области, члена партии "Единая Россия" Михаила Ведерникова. Шлосберг заявлял, что "уголовное дело полностью сфальсифицировано и носит все признаки прямого политического заказа".

Лев Шлосберг - один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России, кто открыто выступил против российского вооружённого вторжения на территорию Украины. До этого он публично поддерживал Алексея Навального и его команду, несмотря на противоположную позицию федерального руководства партии "Яблоко", а также критиковал аннексию Крыма и военную операцию России в Донбасе.

  • После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти РФ ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичное распространение заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 100 тысяч рублей, так и лишенке свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.

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