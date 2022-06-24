В Псковской области - обыск у запретившей вывешивать Z главы района

В Псковской области у главы Новоржевского района Софьи Пугачёвой в пятницу прошёл обыск. Об этом Север.Реалии сообщили источники. Аналогичную информацию опубликовало издание "Псковская губерния".

У Пугачевой изъяли технику, связи с ней сейчас нет. Известно, что обыск проводят сотрудники центра по борьбе с экстремизмом.

Софья Пугачёва представляет партию "Яблоко". Она была избрана главой Новоржевского района в 2019 году. Она — первый оппозиционный кандидат, занявший пост главы муниципалитета в этом районе.

В июне 2022 года она запретила детям украшать Дом культуры ко Дню России символами так называемой военной спецоперации - буквами Z и V.

Пугачева объяснила свое решение тем, что эти символы не вписывались в тематику оформления. Она заметила, что если бы на муниципальном здании вывесили Z и V, то пришлось бы "разместить другую точку зрения", а в этом случае хулиганы могли бы разбить стекла.

Местные депутаты подали жалобу в прокуратуру на главу Новоржевского района. Один из них — Николай Соколов — назвал решение главы муниципалитета "выстрелом в спину российским военнослужащим".