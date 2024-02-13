В Пулкове у гражданина Германии нашли сладости с каннабисом

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможни нашли у прибывшего из Германии пассажира мармеладных мишек с каннабисом.

38-летний гражданин Германии прибыл в Россию из Гамбурга к подруге по переписке. Осматривая его рюкзак таможенники заметили жесткий полимерный пакет, на котором был изображен лист каннабиса, сообщает 13 февраля пресс-служба Федерльной таможенной службы России. Внутри было шесть резко пахнущих черно-коричневых желейных мишек весом 20 граммов. Сотрудники таможни провели экспресс-тест, и он показал, что в сладостях действительно содержится тетрагидроканнабинол — вещество, которое признано в России наркотическим и запрещено к ввозу.

Пассажир пояснил, что купил мармеладных мишек в Германии в одном из специализированных магазинов ещё в конце прошлого года и не раз путешествовал с ними по миру. По словам мужчины, он употреблял эти сладости во время долгих перелетов для спокойного сна, и у таможенников других стран вопросов к ним не возникало.

Каннабис легализован в Германии для употребления в медицинских целях.

В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Он арестован. Наказание по этой статье предусматривает от трёх до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.