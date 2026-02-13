В Пятигорске 30 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Пятигорске ввели режим чрезвычайной ситуации – как минимум в четырех районах города уже более суток нет воды из-за аварии на водоводе, пишут Кавказ.Реалии.

Воды нет в поселках Энергетик, Средний Подкумок и Нижнеподкумский, станице Константиновской и частично в районах Белая Ромашка и Центр, заявил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Ранее в пятницу он призвал жителей не ждать "хороших новостей" от "Ставрополькрайводоканал" и готовиться к продлению ремонта. По данным "Коммерсанта", без воды остались порядка 30 тысяч человек. Коммунальные службы обещают закончить ремонт к середине дня 14 февраля.

Местным жителям подвозят воду в цистернах, однако в комментариях под постами главы Пятигорска они жалуются на игнорирование заявок и недостаточное количество машин.

Это не первая авария на водоводе, который был построен 55 лет назад. Последний раз его работу останавливали в декабре 2025 года – тогда пострадали еще восемь населенных пунктов. Как пишет "Коммерсант", износ сетей составляет не менее 70%.