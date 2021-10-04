В работе Facebook, Instagram и WhatsApp - глобальный сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp (все они принадлежат корпорации Facebook) во второй половине дня в понедельник произошёл глобальный сбой.

О проблемах с доступом к соцсетям и мессенджеру сообщают пользователи по всему миру, включая США, Западную Европу и Россию. Данные портала Down Detector свидетельствуют о том, что проблемы испытывают десятки миллионов пользователей. Не работают как веб-сайты, так и приложения.

К моменту написания новости проблемы с доступом к Facebook наблюдаются уже более получаса. Их причины пока не известны.