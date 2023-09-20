В Раде законодатели проголосовали за открытость деклараций чиновников

Украинские законодатели в среду проголосовали за предоставление общественности доступа к финансовым декларациям чиновников. Агентство AFP обращает внимание на то, что президент Владимир Зеленский неоднократно обещал искоренить коррупцию в стране в рамках реформ, необходимых для присоединения Украины к западным международным организациям, прежде всего к ЕС.



На прошлой неделе Зеленский заявил, что электронные финансовые декларации должны быть доступны общественности "немедленно", сообщает "Голос Америки".



Его призыв прозвучал после того, как была собрана петиция с более чем 80 тыс. подписей, призывающая наложить вето на закон, который еще на год закрывает доступ к финансовым декларациям чиновников.



Правозащитная организация Центр противодействия коррупции заявила, что голосование в парламенте состоялось благодаря давлению общественности. В Украине собрано 80 000 подписей под петицией против принятия закона, разрешающего чиновникам еще на один год не раскрывать свои финансовые декларации.

По данным июльского опроса Киевского международного института социологии, 89% украинцев считают коррупцию серьезной проблемой, уступающей лишь российскому военному вторжению в Украину.