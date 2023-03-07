В Раду внесён закон о "регистрации партнёрств", в том числе - ЛГБТ

В Верховную Раду Украины внесён законопроект о "регистрируемых партнёрствах", в случае принятия которого ЛГБТ-пары смогут официально зарегистрировать свои отношения.

По словам автора инициативы, народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун, документ касается не только представителей ЛГБТ-сообщества, но и всех, кто по тем или иным причинам не может или не хочет вступить в брак без определения взаимных прав и обязанностей, вопросов владения имуществом, наследства и прав при смерти партнёра или партнёрши.

При этом Совсун подчеркнула, что зарегистрировать законопроект её побудило общение с ЛГБТ-военными, во время которого она увидела их проблемы. "Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан меньше прав, чем у всех других", - резюмировала депутат.