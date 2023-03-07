В Раду внесён закон о "регистрации партнёрств", в том числе - ЛГБТ

В Верховную Раду Украины внесён законопроект о "регистрируемых партнёрствах", в случае принятия которого ЛГБТ-пары смогут официально зарегистрировать свои отношения.
По словам автора инициативы, народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун, документ касается не только представителей ЛГБТ-сообщества, но и всех, кто по тем или иным причинам не может или не хочет вступить в брак без определения взаимных прав и обязанностей, вопросов владения имуществом, наследства и прав при смерти партнёра или партнёрши.
При этом Совсун подчеркнула, что зарегистрировать законопроект её побудило общение с ЛГБТ-военными, во время которого она увидела их проблемы. "Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан меньше прав, чем у всех других", - резюмировала депутат.
- В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть возможность легализации однополых браков. Таким образом он ответил на петицию в защиту прав ЛГБТ, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов украинцев. Зеленский подчеркнул, что "уровень демократичности общества измеряется в том числе политикой государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан".
- До войны в Киеве прошло несколько "Маршей равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества. В 2020-м году в шествии приняли участие более 7 тысяч человек. До этого акции не были такими многочисленными, а в 2012 году, когда организация КиївПрайд попыталась провести первый марш, он был отменён из-за риска насилия со стороны ультраправых и консерваторов.
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