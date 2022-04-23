В разных городах России задержаны участники антивоенных акций

В Москве на Красной и Пушкинской площадях в субботу задержали несколько участников одиночных пикетов против войны с Украиной. Как сообщает "Медиазона" и ОВД-Инфо, на Красную площадь вышли Артур Алаев с плакатом "Нет войне", Лия Клименко с плакатом "Нет фашизму" и Артём Потапов с плакатом "Детям нужен мир". Их всех задержали.

На Пушкинской площади задержали пикетчика Артёма Латушкина. На его плакате было написано "Нет войне" и отрывок из поэмы "Гайдамаки" украинского поэта Тараса Шевченко. Также полицейские задержали пикетчика Ашота Мелконяна, который шел с плакатом "Свободу политзаключенным! Свободу прессе!" по Пушкинской площади. Там же позднее задержали братьев Кирилла и Николая Солдатовых с антивоенными плакатами.

В Петербурге был задержан Николай Романов, устроивший пикет с плакатом "Нет войне".

В Хабаровске задержали жительницу, проводившую одиночный пикет против войны. Полицейские угрожали ей карцером, сообщило издание SOTA со ссылкой на своего корреспондента. Её имя не называется. В руках она держала антивоенный рисунок.

В Ухте (республика Коми) жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за то, что он облил красной краской баннер с буквой Z. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Баннер с буквой Z в виде георгиевской ленты появился на многоэтажном доме по улице Первомайской. Того, кто облил баннер краской, вычислили по камерам наблюдения. Полицейские утверждают, что нашли в телефоне у мужчины "переписку, подтверждающую факт подготовки к совершению противоправного деяния", а сам он "признал вину и выразил извинения гражданам, чьи чувства оскорбил".

Судя по карточке дела в суде, оштрафованного зовут Дмитрий Поляков, ему 33 года, сообщает Север.Реалии.