В разных концах мира проходят акции в поддержку Украины

Во многих городах мира проходят акции против военной агрессии России в отношении Украины.
Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на Вацлавской площади с плакатами на разных языках с надписями "Свободу Украине", "Русские против войны. Нам стыдно за преступления путинского режима".
Акция в поддержку Украины прошла на Шри-Ланке в городе Мириссе. Там россияне сшили украинские флаги и вышли на берег океана с плакатами "Нет войне", "Русские не хотят войны".
В Берлине люди собрались к Брандербургских ворот, которые были подсвечены цветами украинского флага. Антивоенные акции также прошли в Австрии, Испании, Канаде, Латвии, Нидерландах, Швеции и Японии.
В Вильнюсе гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе – в знак протеста сжёг свой российский паспорт перед посольством страны.
На акции в Алматы, Казахстане, задержали около десятка человек, пришедших к зданию консульства России.
Участники держали в руках флаги Украины и скандировали: «Руки прочь от Украины!», «Украина незалежна», «Нет войне!». Через 40 минут после начала акции протестующих в грубой форме задержали полицейские и поместили в приехавший автозак.
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