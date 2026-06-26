В реестр "иноагентов" включили медиапроект "Эхо"

Министерство юстиции России обновило 26 июня реестр так называемых "иностранных агентов".

В него были включены социолог Елена Конева, общественное движение "Крымская солидарность", помогающее политзаключённым и преследуемым российскими властями в аннексированном Крыму, анархо-коммунистический медиапроект "Автономное Действие", а также медиапроект "Эхо", созданный рядом уехавших за границу журналистов радиостанции "Эхо Москвы", закрытой вскоре после начала вторжения в Украину.



Закон об "иностранных агентах", принятый в 2012 году, позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они, по версии российских властей, получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.



Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" также СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находятся под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет. Как правило, в реестр включают противников войны в Украине.

В реестре Минюста сейчас находится более чем 1,2 тысячи человек и организаций. Как правило, Минюст обновляет его по пятницам. Включение в реестр означает существенное поражение в правах.



Правозащитники называют закон об "иностранных агентах" репрессивным. В России регулярно возбуждают уголовные дела против граждан по обвинениям в неисполнении обязанностей "иностранного агента".