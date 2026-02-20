В реестр "иноагентов" внесли политолога Александра Кынева

Минюст России обновил список "иностранных агентов". В реестр включили политолога Александра Кынева и журналиста Владимира Севриновского.

Также в список добавили журналиста Аурена Хабичева, экс-чиновника Алексея Черемушкина и международную некоммерческую организацию European Youth Forum (Европейский молодёжный форум).

Кынев специализируется на анализе устройства власти в субъектах России. В 2025 году у него вышла книга "Кто и как управляет регионами России", в которой рассказывается об этапах формирования региональных администраций с момента распада СССР.

Севриновский – журналист, который пишет о проблемах в регионах Северного Кавказа и других частях России. Он сотрудничал с изданиями "Такие дела", "Новая вкладка", "Гласная", "Сибирь.Реалии" и другими. В 2026 году он выпустил книгу-биография фотографа Дмитрия Маркова.

Так называемыми "иноагентами" в 2025 году признали 215 лиц, главным образом физических, "нежелательными" объявили 78 организаций. Эти цифры выше, чем в 2024. Были также введены новые ограничения на "иноагентов", включая запрет на получение доходов от интеллектуальной деятельности и инвестиций.