В регионах России начали отменять парады ко Дню Победы

Власти нескольких российских регионов сообщили о том, что в этом году парады и другие мероприятия ко Дню Победы проводиться не будут.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 18 апреля сообщил, что в День Победы в Курске и других городах региона отменены парады, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия. Памятные акции планируется провести онлайн. "Предложим курянам вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей", - заявил Старовойт. Он также сообщил, что профсоюзным организациям рекомендовано не проводить праздничное шествие 1 мая.

В Брянской области власти отменили проведение парада и запуск праздничного салюта. Они объяснили это "высоким уровнем террористической опасности". Однако, концерты и патриотические акции состоятся.

Все массовые мероприятия на 9 мая отменены в Белгородской области. Власти заявили, что такое решение принято из "соображений безопасности".

Праздничные парады также не состоятся в Рязанской и Псковской областях.

В 2023 году парады ко Дню Победы были отменены в 23 российских регионах.