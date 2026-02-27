В регионах Урала и Поволжья объявляли ракетную угрозу

Не менее чем в 10 регионах России в пятницу был введён режим ракетной опасности - предположительно в связи с угрозой ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщили местные СМИ и власти регионов, информацию обобщила "Медиазона".

В частности, как отмечает ASTRA, впервые с начала войны о режиме ракетной опасности было объявлено в Пермском крае и Свердловской области - до этих регионов от Украины более тысячи километров.

Заявленная дальность украинской ракеты "Фламинго" - до трёх тысяч километров, ранее сообщалось об ударах этими ракетами по Воткинскому заводу в Удмуртии.

Украинские военные 27 февраля не сообщали о запусках ракет "Фламинго".

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что военные в пятницу сбили украинскую ракету, обломки упали на дом в Таганроге, никто не пострадал. О типе ракеты не сообщается.

Помимо Ростовской области, ракетная опасность была объявлена в Татарстане, Башкортостане и ряде других регионов Поволжья. Власти Чувашии сообщили о двух ракетах - одна, как утверждается, была сбита, а вторая ушла в сторону Оренбургской области. Впоследствии пост был удалён, обратила внимание Baza.

Сообщается, что во многих школах и детских садах в этих регионах отменили занятия. В Чувашии учеников по тревоге спустили в подвалы.

Также сообщалось об атаке беспилотников на разные регионы России. В Курске один человек погиб, как сообщается, при попадании дрона по автосерсису. Ещё три человека получили ранения.