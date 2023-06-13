В реку Лену попали тонны бензина из-за столкновения танкеров

В Иркутской области из-за столкновения нефтяных танкеров в реку Лену попали от 60 до 90 тонн бензина. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, нефтяное пятно уже прошло несколько населённых пунктов – их жителям запретили использовать воду из реки для себя и животных.

Утром на Лене столкнулись два танкера: один находился на ремонте, другой – "Ерофей Хабаров" – перевозил 832 тонны бензина. Из-за столкновения у второго была повреждена ёмкость с 138 тоннами топлива. Экипаж попытался перекачать бензин в другую ёмкость, а также установил вокруг судна боновое заграждение и использовал сорбент.

Судном "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана – сам капитан, согласно заключению врачей, "был нетрезв". По факту столкновения возбудили уголовное дело. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.