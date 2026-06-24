В Республике Беларусь начались мобилизационные учения

В Республике Беларусь проходят мобилизационные учения с участием военкоматов. Минобороны страны сообщило, что с 17 по 26 июня мероприятия проводятся в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой.

По официальной версии, в ходе учений отрабатываются вопросы мобилизации граждан и транспортных средств. В Ошмянском районе с 20 июня по 2 июля военнообязанных вызывают для сверки учётных данных и контрольной явки. Всего планируется оповестить около двух тысяч человек.

Как заявило белорусское Минобороны, что учения носят плановый характер. Военнослужащих запаса привлекают к военным сборам, в рамках которых они должны обновить навыки обращения с вооружением и техникой, а также отработать выполнение задач в составе военкоматов.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило о том, что президент России Владимир Путин якобы усилил давление на Александра Лукашенко и требует от Минска более активного участия в поддержке Москвы в войне против Украины. По данным источников издания, в случае отказа Кремль угрожает сократить финансовую поддержку Беларуси.

Собеседники газеты также утверждают, что среди обсуждаемых Москвой и Минском вопросов фигурируют не только действия против Украины, но и возможные совместные операции против стран НАТО.

Официального подтверждения сообщениям The Wall Street Journal нет. Российские и белорусские власти публикацию не комментировали.