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В Реутове после атаки дронов произошёл пожар на предприятии

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В городе Реутов в Подмосковье после атаки беспилотников возник пожар. Местные жители рассказали, что слышали не менее четырех взрывов и видели дым.

По данным анализа ASTRA, возгорание произошло на территории производителя пельменей "Мириталь". Менее чем в 600 метрах от предприятия расположена территория "НПО машиностроения" и аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана.

В Тульской области в результате удара по жилому сектору Тулы погибли три человека, ещё трое получили ранения. Среди пострадавших – годовалый ребенок, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, различные повреждения получили несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.

Минобороны России отчиталось о 123 украинских беспилотниках, сбитых в ночь на 15 июня над российскими областями, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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