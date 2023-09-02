В результате обстрела Белгородской области погиб один человек

В поселке Уразово Белгородской области в результате обстрела погиб один местный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, украинские военные обстреляли поселок из реактивных систем залпового огня. Один из снарядов попал в жилой дом, в результате один мужчина погиб.

"Ещё двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины", – написал Гладков. Он добавил, что пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Повреждения получили около 20 частных домов.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что ВСУ дважды атаковали село Долгое Валуйского взрывными устройствами, сброшенными с беспилотников. Пострадавших нет. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного дома, один автомобиль получил повреждения.