В результате обстрела Белгородской области погибли три человека

В результате атаки беспилотников на санаторий в селе Лавы в Белгородской области погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице", – написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, двое мужчин от полученных ран скончались на месте, еще один позднее умер в больнице.

Гладков отметил, что это произошло в результате повторного обстрела – ранее утром в среду губернатор сообщил, что на территорию санатория с дрона сбросили две гранаты. В результате были выбиты четыре окна и посечен фасад здания.