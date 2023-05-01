В результате обстрела Черниговской области погиб 14-летний ребенок

В результате авиаудара российской армии по Черниговской области прогиб 14-летний ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения, сообщает пресс-служба Оперативного командования ВСУ "Север".

Согласно сообщению, две управляемые авиабомбы были запущены с российских самолетов Су-35 по селу Лизуновка. Частично было разрушено здание неработающей школы и повреждены частные дома.

Ранее в понедельник глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что за прошедшую неделю российская армия 72 раза обстреляла 23 населенных пункта области. Из приграничных населенных пунктов за последнюю неделю выехало более 300 человек, среди которых более 80 детей.