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В результате обстрела города Днепр есть погибшие и раненые

Разрушения после ракетной атаки (иллюстративное фото)

Российские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по украинскому городу Днепр, есть погибшие и раненые. Об этом заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Он опубликовал фотографии разрушенных в результате удара частных домов.

По словам Резниченко, известно о троих погибших, в их числе ребёнок. Ранены пять человек. Полностью разрушены несколько частных жилых домов, спасатели продолжают разбирать завалы, число жертв может возрасти. Всего в результате обстрела, по данным украинских властей, пострадали более 60 домов, а также рынок и линии электропередачи. Был ли разрушен какой-либо инфраструктурный или военный объект - не сообщается.

Российские власти пока не комментировали удар. В ночь на четверг в телеграм-каналах публиковались фото зарева над городом, а также утверждалось, что удар был такой силы, что во многих домах вылетели стёкла.

Основные бои сейчас идут на северо-востоке Харьковской области и в районе города Лиман в Донецкой области, где украинские войска продолжают наступление.

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