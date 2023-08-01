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В результате обстрела Херсона погиб врач, ранена медсестра

Разрушения в Херсоне после удара по больнице 1 января 2023 года

В Херсоне в результате российского обстрела во вторник был убит врач, тяжело ранена медсестра. Об этом сообщили городские власти. Как написал в телеграме глава городской военной администрации Роман Мрочко, под обстрел попало медицинское учреждение. Погиб молодой врач, который работал там всего несколько дней. За жизнь медсестры борются врачи.

Пострадало здание клиники и автотранспорт. Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, под обстрел попало отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы.

В Херсоне, расположенном недалеко от линии фронта, второй день подряд в результате обстрелов гибнут люди. Накануне сообщалось о троих погибших, в том числе сотруднике коммунального предприятия, и более 10 раненых. Российские военные не комментировали обстрелы.

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