В результате обстрела Херсона погиб врач, ранена медсестра

В Херсоне в результате российского обстрела во вторник был убит врач, тяжело ранена медсестра. Об этом сообщили городские власти. Как написал в телеграме глава городской военной администрации Роман Мрочко, под обстрел попало медицинское учреждение. Погиб молодой врач, который работал там всего несколько дней. За жизнь медсестры борются врачи.

Пострадало здание клиники и автотранспорт. Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, под обстрел попало отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы.

В Херсоне, расположенном недалеко от линии фронта, второй день подряд в результате обстрелов гибнут люди. Накануне сообщалось о троих погибших, в том числе сотруднике коммунального предприятия, и более 10 раненых. Российские военные не комментировали обстрелы.