В результате обстрелов повреждены два моста, соединяющие Крым с материком

В результате ракетных ударов, как утверждается, со стороны Украины днём в воскресенье на оккупированных российскими войсками территориях были повреждены два моста, соединяющие аннексированный Крым с материком. Об этом сообщили назначенные Россией власти Крыма, в сети опубликованы фото и видео последствий ударов. Судя по ним, проезд по мостам сейчас невозможен или по крайней мере серьёзно затруднён.

Назначенный Россией глава Херсонской областной администрации Владимир Сальдо сначала написал о повреждении моста, соединяющего город Геническ на юге области с Арабатской стрелкой. Затем российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов написал о повреждении ещё одного моста - Чонгарского - соединяющего Херсонскую область непосредственно с Крымом.

Украинские военные обстрелы пока не комментировали.

О жертвах не сообщается, Сальдо пишет об одном пострадавшем.

Судя по опубликованным фото и видео, мосты не обрушились, однако дорожное полотно серьёзно пострадало.

Чонгарский мост уже подвергался атаке со стороны Украины в конце июня. Тогда утверждалось, что удар был нанесён ракетами британского производства Storm Shadow. Через Чонгар, как сообщили тогда украинские военные, российская армия осуществляет обеспечение сил, оккупировавших южные территории Украины.

После повреждения двух мостов въезд в Крым с территории Херсонской области по-прежнему возможен через два других погранперехода. Этот маршрут сейчас используется чаще, чем ранее, из-за повреждения Крымского моста.