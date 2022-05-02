В результате ракетного обстрела Одессы есть погибшие и раненые 

В понедельник в Одессе прогремели как минимум два мощных взрыва. По сообщению местной администрации, они стали результатом ракетного удара, который был нанесён российскими войсками "по объекту городской инфраструктуры и религиозному сооружению". Куда именно попали ракеты - не уточняется.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о как минимум одном погибшем, 13-летнем ребёнке, и одной раненой – 17-летней девушке. При этом, как заявил Гончаренко, по предварительным данным, есть и другие погибшие и пострадавшие.

Это не первый ракетный удар, нанесённый по Одессе. 30 апреля в результате обстрела была выведена из строя взлётно-посадочная полоса местного аэропорта. За неделю до этого снаряд попал в жилой дом на окраине города. Тогда погибли восемь человек, среди которых трёхмесячная девочка, её мать и бабушка. Они стали первыми за два месяца войны мирными жителями, погибшими в Одессе, расположенной далеко от линии фронта.

В Минобороны России в тот день заявили, что "высокоточным орудием" был поражён военный аэродром под Одессой.