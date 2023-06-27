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В результате ракетного удара по Краматорску погибли 4 человека

Последствия ракетного удара, Краматорск, 27 июня 2023 года

Российские войска нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В результате атаки четыре человека погибли, 42 получили ранения, пишет Донбасс.Реалии со ссылкой на полицию. По данным украинских властей, среди погибших – ребенок 2008 года рождения.

По данным источников "Украинской правды", российские военные ударили из комплексов С-300.

В Краматорске проводят поисково-спасательные работы. Под завалами могут оставаться люди, в том числе дети.

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