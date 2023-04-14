В результате ракетного удара по Славянску погибли пять человек

В результате российского удара по городу Славянск Донецкой области погибли пять человек, 15 получили ранения различной степени тяжести. Под завалами находятся еще 7 человек. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

"По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля", – добавил Кириленко.

Одного ребенка удалось вытащить из-под завалов – он умер в машине скорой помощи, сообщила советник по коммуникациям главы офиса президента Украины Дарья Заривная.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Славянске произошли не менее семи взрывов в районе школы № 8. По его словам, один дом частично разрушен, в двух произошло возгорание квартир, также повреждены дома вокруг.

"Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", – написал президент Украины Владимир Зеленский.