В результате ракетного удара разрушено здание администрации в Николаеве

В городе Николаев на юге Украины утром во вторник российским ракетным ударом было разрушено здание областной госадминистрации.

Фотографию здания после удара опубликовал глава администрации Виталий Ким. Обрушилась центральная часть здания, где находился кабинет самого Кима. На рабочем месте его в тот момент не было. По словам главы администрации, под завалами предположительно остаются 8 человек. Погибших на данный момент нет, есть раненые.

Николаев подвергается обстрелам с конца февраля, когда российские войска приблизились к городу. Серьёзных попыток штурма пока не было.

Ким приобрёл за последний месяц большую популярность в украинских социальных сетях, он ежедневно выкладывает ролики о ситуации в городе, стремясь как правило вселить в жителей оптимизм.

Несколько ракетных ударов нанесли российские войска также по территории Днепропетровской области, сообщил во вторник глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен. В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся по территории Никопольского района", - написал Резниченко в телеграме. При этом, по его словам, погибших в результате ракетных ударов удалось избежать.

Согласно сводкам как российского, так и украинского генштабов, в течение ночи на вторник серьёзного продвижения войск не было. Уличные бои продолжаются в Мариуполе.

Сегодня 34-й день российского вторжения в Украину.