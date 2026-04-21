В результате удара беспилотников по Сумам пострадали 15 человек

Российские беспилотники в ночь на 21 апреля атаковали украинский город Сумы. Пострадали, по последним данным, не менее 15 человек, среди них три девочки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы, сообщил в своём телеграм-канале глава Сумской областной администрации Олег Григоров.

Большинство пострадавших - люди пожилого возраста, добавил он.

По информации главы городской военной администрации Сергей Кривошеенко, повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и автомобили в Заречном районе города. "Полицейские зафиксировали факт попадания в крышу одного из медицинских учреждений", - сообщили в Национальной полиции Украины.

Сообщается также о трёх раненых в результате авиаудара по Славянску и о четырёх пострадавших при российских ударах по Днепропетровской области.

Как сообщается в утренней сводке Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 апреля Украину атаковали две российские баллистические ракеты типа "Искандер" и 143 беспилотника. Сбито было 116 дронов. Российское Минобороны атаку не комментировало, независимых данных нет.