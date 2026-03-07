В результате удара по дому в Харькове погибли семь человек

Cемь человек погибли, не менее 15 получили ранения в результате российского ракетного удара в Харькове в ночь на субботу, 7 марта. Как сообщают местные власти, баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

Среди погибших – двое детей и 65-летняя местная жительницв. Четверо пострадавших госпитализированы, в тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик. Спасатели продолжают разбирать завалы: по данным властей, под ними могли находиться люди.

Всего при ракетных обстрелах повреждены 19 многоэтажных домов в Киевском районе Харькова. Кроме того, пострадали школа и торговые павильоны.

Кроме того, в ночь на субботу российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. По словам мэра города Виталия Кличко, в трёх районах – Голосеевском, Деснянском и Днепровском – зафиксировано падение обломков ракет. Пострадавших нет.

В Одесской области российские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры, там начались пожары, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Запорожье из-за российского обстрела повреждены окна в 30 квартирах многоэтажного дома, ранена трехмесячная девочка.

В железнодорожной компании Украины заявили, что в результате массированных атаки ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской области вынужденно изменили маршруты.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что за ночь российские войска выпустили по Украине 509 ракет и беспилотников, 472 из них были сбиты. Зафиксированы попадание девяти ракет и 26 дронов в 22 местах.

Утром в субботу 7 марта Россия сбросила авиабомбу КАБ-500 на центр Краматорска – города на севере Донецкой области Украины. Не менее шести человек получили ранения, среди них – трое детей, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.



Повреждены 12 многоэтажных домов, пять административных зданий и 22 автомобиля, сообщает корреспондент Донбасс.Реалии Сергей Горбатенко.

Больше новостей Радио Свобода: