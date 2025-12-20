Ссылки для упрощенного доступа

В результате удара по порту Одессы есть погибшие и пострадавшие

Последствия удара по порту Одессы вечером 19 декабря
Не менее восьми человек погибли, около 30 получили ранения в результате атаки российской армии вечером в пятницу на портовую инфраструктуру Одесской области, сообщил глава области Олег Кипер.

По данным Кипера, для массированного удара использовались баллистические ракеты. Удар повлёк возгорание грузовых автомобилей на парковке.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, часть погибших и раненых находилась в автобусе, который оказался в эпицентре взрыва.

В пятницу днём, во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об атаках украинских морских дронов на суда российского "теневого флота" в Чёрном и Средиземном морях, заявил, что они "заслуживают осуждения" и со стороны России "обязательно последует ответ".

Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ
Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ

Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ

и снова "взяла" Купянск

Новости

