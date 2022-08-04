В результате удара по центру Донецка есть погибшие

В результате удара по центральному району Донецка погибли пять человека, ещё шесть получили ранения. Под обстрел попало здание драматического театра, где должна была состояться церемония прощания с убитой командиром "ДНР" Ольгой Качурой. Мероприятие перенесено. Об этом сообщают власти самопровозглашённой "Донецкой народной республики".

Ольга Качура по прозвищу Корса была единственной женщиной-командиром в "ДНР", о её гибели стало известно накануне. В четверг, 4 августа, президент России Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России.

Качура стояла у истоков так называемой народной милиции ДНР. В Украине её заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в террористической организации.

Украинская армия удар по Донецку не комментировала. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность украинских войск к обстрелу Донецка. По его утверждению, город обстреливают российские войска или сами сепаратисты.