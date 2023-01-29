Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В результате землетрясения в Иране пострадали 816 человек

Последствия землетрясения в Иране, 28 января 2023 года

В результате землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана пострадали 816 человек, еще три человека погибли. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.

По его данным, 124 человека были госпитализированы в больницы. Ранее власти сообщали, что повреждения получили от 20% до 50% жилых домов в двух городах и 70 селах.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 28 января в северо-западной части Ирана. По данным IRNA, землетрясение ощущалось во многих районах провинции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG