В результате землетрясения в Иране пострадали 816 человек

В результате землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана пострадали 816 человек, еще три человека погибли. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.

По его данным, 124 человека были госпитализированы в больницы. Ранее власти сообщали, что повреждения получили от 20% до 50% жилых домов в двух городах и 70 селах.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 28 января в северо-западной части Ирана. По данным IRNA, землетрясение ощущалось во многих районах провинции.