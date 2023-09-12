В результате землетрясения в Марокко погибли более 2800 человек

В результате крупнейшего за последние сто лет землетрясения в Марокко погибли 2862 человека, еще 2562 человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Детского фонда ООН, в результате землетрясения пострадали около 100 тысяч детей. В организации заявили, что не знают, сколько точно детей погибло или получило ранения. "Последние оценки за 2022 год показывают, что дети составляют почти треть населения Марокко", добавили в ЮНИСЕФ.

Поскольку большая часть зоны землетрясения расположена в труднодоступных районах, власти пока не опубликовали никаких оценок числа пропавших без вести. К поисково-спасательной операции присоединились поисковые группы из Испании, Великобритании и Катара.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горах Атлас на северо-западе Африки вечером в пятницу. Сильнее всего пострадали провинции Эль-Хауз, Чичауа и Тарудант. Жители деревень в некоторых районах Марокко разбили палаточные лагеря, так как их дома были разрушены.

После землетрясения 8 сентября король Марокко Мохаммед VI объявил в стране трехдневный траур.