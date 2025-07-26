В РФ арестован активист из Перми, которому США отказали в убежище

Суд в Перми отправил в СИЗО общественного активиста Леонида Мелехина, которому ранее власти США отказали в политическом убежище и депортировали из страны.

Как пишет "Медиазона" со ссылкой на издание Properm, в России в отношении Мелехина возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Что конкретно вменяется в вину - неизвестно. По ходатайству следователя ФСБ он заключен под стражу до 25 сентября.

Мелехин запросил политического убежища в США летом прошлого года - после того, как пересек американо-мексиканскую границу. Ему было отказано. Несколько месяцев Мелехин провел в иммиграционной тюрьме США. Когда решение об отказе в политическом убежище утвердил суд, он был депортирован.

До отъезда из России Мелехин несколько раз привлекался к ответственности по административным статьям за участие в протестных акциях. В июне 2023 года Леонид Мелехин вышел в Перми с плакатом "Свободу Навальному". Его задержали, отвезли в отдел полиции, взяли объяснение и отпустили.

В России Мелехин был объявлен в розыск не позже начала июня 2024 года и в ноябре того же года внесен в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга, сообщают "Idel.Реалии".