В РФ представили "первый российский смартфон". Он аналогичен китайскому

В России представили "Р-Фон", который его создатели называют "первым смартфоном на российской операционной системе" и оценивают в 40 тысяч рублей. Он оказался китайским телефоном на базе ОС Linux рыночной стоимостью примерно 17 тысяч рублей.

Производить "Р-Фон" будет компания "Рутек" бывшего министра связи России Леонида Реймана – его завод в Зеленограде делает рации "Азарт" для российской армии, а за самим Рейманом тянется шлейф коррупционных скандалов.

Первым фотографии новинки опубликовал в телеграме Владимир Зыков – глава российской Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

В интервью РИА "Новости" Зыков рассказал, что устройство будет стоить до 40 тысяч рублей и выйдет на рынок в следующем году.

"Понятно, что какие-то запчасти будут делаться не в России, но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией еще не было", - сказал Зыков, добавив, что на телефоне будет написано "Made in Russia".

"Новый российский телефон", однако, несложно найти в "Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих" Евразийской экономической комиссии. Из данных реестра следует, что он произведен компанией Bopel Mobile Technology Co Limited со штаб-квартирой в Гонконге.

Интересно также, что компания "Рутек", как следует из реестра, зарегистрировала нотификацию не в России, а в Казахстане – как предполагают аналитики сайта Mobiltelefon.ru, это сделано для того, чтобы избежать санкций.

По словам Зыкова, телефон будет работать на российской операционной системе "РОСА Мобайл", однако, даже разработчики этой ОС не скрывают, что она сделана на основе общедоступной ОС Linux с открытым кодом. Предполагается, что система будет совместима с приложениями для Android.

"Р-Фон", как говорится в сообщении, будет иметь процессор Media Tek Helio G99, 6,7" дисплей, 50-мегапиксельную главную камеру, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, а также аккумулятор на 5000 мАч. На российском рынке смартфон с точно такими же характеристиками и аналогичным процессором стоит почти в три раза дешевле, чем "Р-Фон": например, китайский аппарат Tecno Pova 5, который отличается от "российского телефона" лишь тем, что имеет более емкий аккумулятор, можно купить за 14470 рублей.