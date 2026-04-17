В РФ признали нежелательным издание Eurasianet

Министерство юстиции России 17 апреля включило в список так называемых нежелательных организаций в России американское интернет-издание Eurasianet, швейцарское сообщество "Россия Будущего – Швейцария" (Verein Russland der Zukunft – Schweiz) и нидерландский фонд "Инициативы следующего уровня" (Stichting Next Level Initiatives), который связан с изданием "Важные истории".



Eurasianet освещает на русском и английском языках события в странах Центральной Азии, Кавказа, а также в России, Турции и Китае. Его редакция находится в Нью-Йорке в Институте Харримана Колумбийского университета, одном из ведущих центров в Северной Америке, занимающихся исследованиями Евразии. СМИ финансируется за счет американских грантов, призванных поддерживать свободу слова.

Нидерландский фонд "Инициативы следующего уровня" связан с изданием "Важные истории": это одно из независимых СМИ на русском языке, специализирующихся на расследованиях, в первую очередь посвящённых российской элите, и репортажах.

Организация "Россия Будущего – Швейцария" объединяет представителей российской диаспоры в Швейцарии, которые выступают за демократические перемены в России.

Участие в деятельности так называемой нежелательной иностранной или международной организации грозит уголовным делом с наказанием в виде штрафа до полумиллиона рублей либо принудительных работ на срок до четырех лет. Среди организаций, которые признаны нежелательными в России, в том числе Радио Свобода, Стэндфордский, Йельский и Калифорнийский университеты в США, Greenpeace и многие другие - всего более двухсот.