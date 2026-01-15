Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность Канадского фонда поддержки местных инициатив.

Согласно сообщению ведомства, организация находится в оперативном управлении министерства иностранных дел и международной торговли Канады. "Финансирует проекты в более чем 120 странах мира, навязывающие интересы и приоритеты Оттавы, среди которых, в частности, поддержка экстремистского ЛГБТ-сообщества", – заявили в прокуратуре.

Ведомство также обвинило фонд в ведении "пропагандистской деятельности по формированию негативного образа России".

Канадский фонд поддержки местных инициатив ежегодно финансирует около 650 проектов в разных странах, направленных в том числе на обучение местных наблюдателей за выборами. Фонд также оказывает поддержку организациям гражданского общества.