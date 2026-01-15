Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В РФ признали "нежелательным" Канадский фонд поддержки местных инициатив

Слушать
57 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность Канадского фонда поддержки местных инициатив.

Согласно сообщению ведомства, организация находится в оперативном управлении министерства иностранных дел и международной торговли Канады. "Финансирует проекты в более чем 120 странах мира, навязывающие интересы и приоритеты Оттавы, среди которых, в частности, поддержка экстремистского ЛГБТ-сообщества", – заявили в прокуратуре.

Ведомство также обвинило фонд в ведении "пропагандистской деятельности по формированию негативного образа России".

Канадский фонд поддержки местных инициатив ежегодно финансирует около 650 проектов в разных странах, направленных в том числе на обучение местных наблюдателей за выборами. Фонд также оказывает поддержку организациям гражданского общества.

Бои у Покровска и Константиновки
Embed
Бои у Покровска и Константиновки

No media source currently available

0:00 0:21:35 0:00

Бои у Покровска и Константиновки

Киев без тепла

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG