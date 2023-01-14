В РФ военная прокуратура потребовала заблокировать страницу ООН

Военная прокуратура во Владимирской области потребовала заблокировать главную новостную страницу ООН и главную страницу турецкого информагентства Anadolu. Первым на это обратило внимание владимирское издание "Довод".

Информацию о заявлении прокуратуры подтвердили ТАСС в Ленинском райсуде Владимирской области, куда поступил иск.

В суде не стали уточнять суть претензий прокуратуры, но уточнили, что заинтересованным лицом по иску значится Роскомнадзор.

Вскоре после нападения России на Украину Госдума фактически ввела военную цензуру. Российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну "спецоперацией" и использовать только официальные российские данные.

За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков.

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