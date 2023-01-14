В РФ военная прокуратура потребовала заблокировать страницу ООН

Военная прокуратура во Владимирской области потребовала заблокировать главную новостную страницу ООН и главную страницу турецкого информагентства Anadolu. Первым на это обратило внимание владимирское издание "Довод".
Информацию о заявлении прокуратуры подтвердили ТАСС в Ленинском райсуде Владимирской области, куда поступил иск.
В суде не стали уточнять суть претензий прокуратуры, но уточнили, что заинтересованным лицом по иску значится Роскомнадзор.
- Вскоре после нападения России на Украину Госдума фактически ввела военную цензуру. Российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну "спецоперацией" и использовать только официальные российские данные.
- За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков.
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