В Риге прошел митинг "Русский голос против войны"

В Риге у памятника Свободы прошел митинг, организованный сообществом "Русский голос против войны", которое объединяет русскоязычных жителей Латвии.

На митинге выступили актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, организатор "Артдокфеста" Виталий Манский, главный редактор проекта "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов и другие.

Как сообщили порталу Delfi организаторы мероприятия, цель митинга – показать, что русскоязычные жители Латвии не идентифицируют себя с режимом Владимира Путина, уважают суверенитет и культуру других государств, а также интегрированы в латвийское общество и ни в коем случае не поддерживают политику насилия.

"Русский голос против войны" – передает слова организаторов SOTA, – это голос простого человека, берущего на себя ответственность и верящего в свою силу. Это акт солидарности с теми, кто не молчит, осуждает агрессора и призывает к немедленному прекращению огня, выводу российских войск с территории Украины и расследованию военных преступлений. "Русский голос против войны" звучит вопреки российской пропаганде, вопреки преступным приказам. Он призван, идя путём справедливости, не дать себя запятнать".