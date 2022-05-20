В Риге прошло шествие "За освобождение от советского наследия"

В Риге в пятницу прошло шествие "За освобождение от советского наследия". В нём приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает издание Delfi.

Участники шествия требуют снести "Монумент освободителям" и другие советские памятники по всей стране. Организаторы акции также выдвигают требования переименовать названия улиц, площадей и скверов, которые носят имена советских политических деятелей, и принять закон о выдворении из Латвии и лишении гражданства нелояльных государству граждан.

Во время шествия полицией были задержаны трое человек. Один из них лёг на пути колонны и пытался преградить ей путь, другие выкрикивали лозунги и показывали флаг России на телефоне.

Ранее рижская дума приняла решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от войск нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Парламент Латвии, Сейм, уже проголосовал за то, чтобы снос вообще стал возможным. До 13 мая монумент защищал подписанный Латвией и Россией договор. Парламент страны приостановил его действие в одностороннем порядке.